Urashiki sta per rivelare il suo vero potere in Boruto: Naruto Next Generations 134

Una serie longeva come Naruto, ampliata con l'universo di Boruto: Naruto Next Generations poi, ha dovuto inserire una gran varietà di tecniche originali, le quali hanno poi sviluppato le proprie ramificazioni in modo indipendente. Queste modifiche continuano a manifestarsi anche negli attuali archi narrativi di Boruto.

Una di queste abilità è il Rinnegan, l'occhio appartenente ai membri del clan Otsutsuki e che poi si è scisso in altre forme come Sharingan e Byakugan. Eppure, la forma più potente di quest'occhio sembra che ancora debba fare la sua apparizione. In Boruto: Naruto Next Generations sta per arrivare l'episodio 134, in cui Urashiki Otsutsuki tornerà con questa arte oculare inedita.

Intitolato "Il potere di vedere il futuro", nell'episodio 134 conosceremo buona parte dei poteri di questo particolare Rinnegan, con Urashiki Otsutsuki che dalle anteprime sembra proclamare di avere la capacità di poter vedere nel futuro. Questo potrebbe quindi essere collegato ai viaggi nel tempo e di come questi potrebbero avvenire anche in futuro nella serie.

Anche in questo arco del passato di Boruto: Naruto Next Generations Urashiki ha avuto difficoltà nel mettere le mani sulla Volpe a Nove Code. Ma l'episodio 135 di Boruto potrebbe cambiare tutto, riusciranno Jiraya e gli altri a fermare le mire del nemico?