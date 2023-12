Urusei Yatsura torna con la Stagione 2: la bella Lamù si mostra in un trailer!

Con l'inizio del 2024 ormai alle porte, Crunchyroll ha svelato alcuni titoli che andranno a comporre il suo vasto catalogo nei prossimi dodici mesi. Fra questi c'è Urusei Yatsura, ossia la serie reboot di Lamù. Il mitico anime ritornerà molto presto con una seconda stagione: Crunchyroll ha appena diffuso il primo trailer della serie!

Il trailer in questione, che trovate in calce a questa news, è stato diffuso dal sito ufficiale di Lamù e anticipa che l'anime ritornerà l'11 gennaio del 2024: la data, dunque, è molto vicina! Il breve video, dalla durata di 30 secondi, mostra il ritorno della splendida principessa aliena sulla Terra. Ci attendono numerosi intrighi amorosi e tanto altro ancora in questa nuova stagione!

Per quanto riguarda il numero di episodi, la seconda stagione si svilupperà in due parti e, secondo le previsioni, sarà composta nel complesso da circa 23 puntate. Inoltre, alcune speculazioni affermano che questa seconda serie segnerà la conclusione dell'anime, dal momento che inizialmente il remake di Lamù venne presentato come un progetto di 46 episodi, suddiviso in totale da quattro cour.

Lo studio d'animazione David Production continua ad occuparsi, anche per questa nuova stagione, dell'adattamento anime dell'originale Urusei Yatsura, manga pubblicato dal 1978 al 1987. Mentre aspettiamo l'uscita delle nuove puntate della serie, perché non ammiriamo insieme questo cosplay di Lamù in una spiaggia italiana?