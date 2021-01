USA, 50.000 utenti votano il miglior anime del 2020: ecco la Top 10 completa

Il 2020 si è concluso da quasi due settimane, ma fino alla fine di gennaio continueremo ad essere sommersi dalle classifiche. In attesa dei Crunchyroll Anime Awards 2021, fissati per il prossimo 19 febbraio, è bene dare un'occhiata a quelli che potrebbero essere i prossimi vincitori, e il pubblico statunitense sembra avere le idee ben chiare.

Anime Corner, ormai da anni impegnato nel settore di news e sondaggi a tema anime e in stretta collaborazione con Reddit, ha recentemente chiesto ai suoi utenti di votare la migliore serie del 2020, e oggi abbiamo finalmente i risultati. In totale hanno partecipato al sondaggio 47.323 utenti, e sono stati candidati tutti gli anime trasmessi fino al termine della stagione autunnale. L'Attacco dei Giganti 4 è iniziato a dicembre, e per questa ragione è stato escluso dalla lista e parteciperà alla classifica del prossimo anno.

Top 10 migliori anime 2020

Kaguya-sama: Love is War Stagione 2 – 6.86% dei voti Kakushigoto – 6.13% Re:Zero -Starting Life In Another World- Stagione 2 – 4.94% Toilet-bound Hanako-kun – 4.57% Akudama Drive – 4.34% ID:Invaded – 4.28% Rent-A-Girlfriend – 4.11% The Misfit of Demon King Academy – 3.99% Sword Art Online: Alicization War of Underworld 2 – 3.95% My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax (Oregairu 3) – 3.63%

Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane conquistano la corona con poco più di 3.200 preferenze, mentre segue a ruota il sorprendente Kakushigoto, definito dall'autore stesso superiore al manga da lui realizzato. In lista anche due anime originali, Akudama Drive e ID:Invaded, ma in generale sembra che gli utenti abbiano preferito le commedie romantiche.

Tra gli altri, segnaliamo l'undicesima posizione dell'ottimo Great Pretender, con 3,61% dei voti ottenuti, mentre delude Jujutsu Kaisen, apprezzato alla follia dal pubblico giapponese e qui rilegato al ventesimo posto. Potete dare un'occhiata alla classifica completa cliccando sopra il link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che abbiamo stilato la nostra classifica dei migliori anime del 2020, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!