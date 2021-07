USA, mercato manga ancora in crescita: My Hero Academia guida la classifica primaverile

Il mercato manga continua a crescere in maniera costante negli Stati Uniti d'America, e sebbene le vendite non riescano sempre a raggiungere quelle dei comics americani, è da ormai qualche anno che gli analisti di NPD BookScan segnalano un aumento di interesse nei confronti delle opere giapponesi, e in particolar modo verso My Hero Academia.

Per chi non lo conoscesse, NPD BookScan è un sito web che raccoglie tutti i dati di vendita di libri stampati in oltre 16.000 negozi differenti negli USA. Secondo quanto riferito dal suo CEO, il sito di analisi dovrebbe ricevere dati dall'85% dei venditori legali, e utilizza queste informazioni per stilare classifiche mensili e stagionali.

In basso potete dare un'occhiata all'ultima classifica, realizzata basandosi sui dati di vendita registrati nel corso della stagione primaverile. Rispetto agli anni passati ha compiuto un grande balzo in classifica Chainsaw Man, forse anche a causa dell'annuncio dell'anime di MAPPA, mentre My Hero Academia continua a confermarsi il manga più venduto.

Top 20 manga più venduti negli USA (marzo-giugno 2021)

My Hero Academia Volume 28 Chainsaw Man Volume 5 Jujutsu Kaisen Volume 10 Demon Slayer Volume 22 Death Note Black Edition Volume 1 L'Attacco dei Giganti Volume 1 Spy x Family Volume 5 Jujutsu Kaisen Volume 3 Uzumaki Hardcover Jujutsu Kaisen Volume 1 Jujutsu Kaisen Volume 8 My Hero Academia Volume 27 Chainsaw Man Volume 3 The Promised Neverland Volume 1 Demon Slayer Volume 9 Toilet-Bound Hanako-kun Volume 1 Jujutsu Kaisen Volume 4 Demon Slayer Volume 10 Demon Slayer Volume 13 Jujutsu Kaisen Volume 2

Un grande successo per l'opera di Kohei Horikoshi, che recentemente è anche entrata in Top 10 in Italia con il Volume 28, mentre Demon Slayer e Jujutsu Kaisen continuano a confermarsi i soliti best-seller. Tra gli outsider segnaliamo anche la presenza di Toilet-Bound Hanako-kun, che tre anni dopo il lancio in digitale è finalmente arrivato negli USA anche in formato cartaceo.

E voi cosa ne dite? Felici del successo di My Hero Academia? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante.