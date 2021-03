USA, vaccinazioni interrotte in California a causa di un evento anime, rabbia sui social

Nel corso delle ultime ventiquattr'ore, negli USA si è sollevato un polverone a causa della decisione del consiglio della Contea di Placer, in Roseville (California), dove il centro vaccini è stato costretto a cancellare oltre 5.400 appuntamenti per lasciare la sala principale del "Placer Valley Event Center" agli organizzatori dell'evento SacAnime.

La Contea di Placer si trova sulla Sierra Nevada nel nord della California, e conta poco più di 400.000 abitanti. Di questi, circa 5.400 residenti nei pressi della città di Roseville hanno visto sparire il proprio appuntamento fissato per il primo weekend di aprile, visto che il governo della contea ha chiesto al centro vaccini di lasciare la sala eventi a SacAnime, che terrà un evento live dal 2 al 4 aprile 2021.

SacAnime ha cercato di chiarire la situazione tramite un comunicato stampa, dichiarando che il centro vaccini avrebbe "rifiutato l'offerta di rimanere comunque aperto", e che l'organizzazione è sempre stata disposta a ridurre lo spazio occupato nella main hall per permettere la somministrazione delle dosi. Katie Combs-Prichard, portavoce del consiglio, ha dichiarato che "la chiusura della clinica era stata comunicata con largo anticipo" e che "circa il 90% delle persone in attesa dovevano ricevere la seconda dose", ragione per cui non si tratta di un rinvio grave. La clinica ha affermato che recupererà le ore perse nei giorni di lunedì 5 e martedì 6 aprile, ma chiaramente le lamentele sui social non si sono fermate.

Tornando all'evento, SacAnime ha affermato che sarà un semplice live meeting con mercatini dell'usato, e che saranno rispettate tutte le norme sanitarie vigenti, con distanza di sicurezza e mascherina obbligatoria. L'organizzazione aveva già rinviato l'evento due volte, una lo scorso settembre e una nel mese di gennaio, sempre a causa del Covid.

Noi intanto vi ricordiamo che in Giappone gli eventi proseguono senza problemi, con l'Anime Japan conclusosi da poco e il Jujutsu Fest 2021 annunciato per giugno.