Usain Bolt si conferma un fan di Boruto: Naruto Next Generations

Naruto ha milioni di fan in tutto il mondo, quindi è normale che il franchise abbia anche fatto proseliti tra personaggi più o meno famosi. Dopo aver già dichiarato il suo amore per la serie, Usain Bolt condivide ulteriori dettagli sul sequel, Boruto: Naruto Next Generations.

Tramite un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove il velocista diffonde la sua vita quotidiana, è apparso anche un video di pochi secondi dove appare qualche frame di Boruto: Naruto Next Generations. Nonostante il video sia incentrato su Kasi.B, l'occhio dei fan è subito caduto sull'ending dell'anime che appare sul PC di Bolt. La cosa curiosa è che, prima che venisse divulgata la forma ufficiale del nome, a causa dell'occidentalizzazione del nome, Boruto avrebbe potuto trasformarsi anche nel nome Bolt, richiamando così il cognome dell'atleta.

Il giamaicano non è nuovo agli apprezzamenti di manga e anime, avendo già imitato alcune pose della squadra Ginew di Dragon Ball insieme al suo compagno di squadra alle Olimpiadi. E non è neanche l'unico atleta famoso ad aver deciso di dedicare apprezzamenti al mondo degli anime, e a Naruto in particolare, come hanno fatto il pugile Ryan Garcia o il lottatore di MMA Israel Adesanya.