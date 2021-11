Usamaru Furuya, autore di Hikari Club, lancia un nuovo manga

Il numero di gennaio 2022 della rivista Monthly Comic @Bunch di Shinchosha ha rivelato sabato scorso che il mangaka Usamaru Furuya lancerà un nuovo manga nel prossimo numero della rivista il 21 dicembre. Furuya sarà il disegnatore, mentre la rivista rivelerà lo scrittore del manga il 15 dicembre.

Il manga di Furuya in volume unico Lychee Light Club, con il nome italiano Hikari Club, il club della luce, è stato pubblicato su Manga Erotics F dal 2005 al 2006. L'editore italiano Goen ha pubblicato il manga nel 2015.

Furuya ha anche disegnato il manga prequel Bokura no Hikari Club (Our Light Club), terminato nel 2012, pubblicato in Italia sempre da Goen. Il manga è stato pubblicato online gratuitamente sulla rivista web di manga PocoPoco della Ohta Publishing.

Il manga ha ispirato un'opera teatrale nel 2012, e il cast dell'opera ha doppiato anche un anime televisivo. Crunchyroll ha trasmesso in streaming l'anime televisivo in diversi paesi mentre stava andando in onda in Giappone. Il manga ha anche ispirato un adattamento cinematografico live-action dal titolo Lychee Light Club.

Furuya ha lanciato il manga in corso Lunatic Circus nell'agosto 2020, è stato annunciato il suo arrivo in Italia sempre da Goen. Gli altri manga di Furuya includono Teiichi High School, Lo squalificato, Amane Gymnasium, 51 Modi per salvarla e Genkaku Picasso.

Tutte queste opere sono edite da Goen Manga tranne 51 Modi per salvarla che è pubblicato da Ronin Manga e Amane Gymnasium che è ancora inedito in Italia.

