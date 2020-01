Uscirà su Netflix il film Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'Evoluzione

Ebbene, eccoci finalmente al giorno tanto atteso. Proprio in queste ore è stata annunciata l'uscita del nuovo film Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione. Come diffuso dal sito italiano ufficiale dei mostriciattoli tascabili, il movie uscirà in contemporanea con il Pokémon Day il 27 febbraio su Netflix.

Verrà pubblicato in tutto il mondo lo stesso giorno eccetto per quanto riguarda il Giappone e la Corea. Come avrete capito anche guardando il trailer riportato in questo articolo e dal titolo, il film non è una nuova storia, ma bensì un remake del primissimo movie dei mostriciattoli di casa Nintendo uscito nel lontano 1998, che fece un successo così grande in tutto il mondo da diventare una pietra miliare per una generazione intera di ragazzi e ragazze.

La storia vedrà quindi i nostri tre eroi, Ash, Brock e Misty, alle prese con il Pokémon leggendario Mewtwo. Creato in laboratorio partendo dal DNA di Mew, questi decide di ribellarsi all'uomo in quanto lo considera malvagio, capace solo di sfruttare i Pokémon per i propri scopi. Ed è qui che entrano in gioco i tre protagonisti, pronti a combattere pur di fermare un Mewtwo fuori controllo.

Se la storia è la stessa, ciò che realmente cambia rispetto alla prima versione del 1998 è certamente la grafica qui realizzata utilizzando l'animazione in 3DCG, come si può vedere nel trailer in tutta la sua bellezza. Al di là che possa piacere o meno, è sempre una grande emozione vedere un film del genere ritornare alla ribalta e con un look del tutto rifatto.

Ricordate: Pokémon il film: Mewtwo colpisce ancora - L'Evoluzione, sarà disponibile tra poco più di un mese, il 27 febbraio su Netflix.

E voi cosa ne pensate di questo trailer? Siete contenti di poterlo rivedere dopo anni e anche sulla piattaforma di streaming più famosa del momento? Fatecelo sapere nei commenti.

Un video mette a confronto la pellicola originale Pokémon con quella realizzata in 3DCG.