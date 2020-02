In uscita l'adattamento manga di Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione

Il primo movie della famosissima serie di casa Nintendo, Pokémon, è passato alla storia, segnando una intera generazione di ragazzi. Con Mewtwo come protagonista, creato in laboratorio da un fossile del leggendario Mew, ha fatto sognare il mondo che già era rimasto affascinato dai primi giochi usciti nel 1996 per le console portatili.

Ben ventidue anni dopo, come scritto in un articolo qualche settimana fa, è stata annunciata la messa in onda, il remake in 3DCG proprio del primo movie del 1998, in uscita il 27 febbraio. Eppure, secondo alcune fonti parrebbe che, almeno per il mercato Nord Americano, le sorprese non siano finite qui.

Infatti, licenziato da Viz Media, sembrerebbe, come comunicato dall'utente Twitter Pokémon Dub in un post riportato in calce a quest'articolo, Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione, avrà un adattamento manga che uscirà il 9 giugno 2020.

Proprio come il ramake del movie, anche questo primo adattamento seguirà la storia originale del primo film, con Mewtwo che si ribella all'umanità e il Team Rocket che fa di tutto per sfruttarlo e servirsene per i propri piani malvagi. Tutto visto dalla prospettiva di Ash e compagni che cercheranno di fermare sia il pokémon che l'organizzazione rivale.

Sempre nel post riportato in calce all'articolo puoi ammirare la copertina in anteprima che l'utente Pokémon Dub ha diffuso allegandola al tweet.

Cosa ne pensi del manga in uscita in Nord America e del ramake del film? Credi che il manga vedrà mai la luce anche sul mercato italiano? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Il tragico retroscena dei tre starter di Kanto in Mewtwo Strikes Back.