In uscita oggi i primi sette film dello Studio Ghibli su Netflix

Sono disponibili da oggi i primi sette film del leggendario Studio Ghibli di Hayao Miyazaki sulla piattaforma streaming Netflix per la prima volta in assoluto. Vediamo insieme quali sono e quando arriveranno i prossimi.

I 21 film dello Studio Ghibli, che saranno disponibili nel catalogo di Netflix, saranno divisi in 3 blocchi da 7 film. I primi ad uscire oggi saranno:

Laputa-Castello nel cielo

Il mio vicino Totoro

KiKi-Consegne a domicilio

Pioggia di ricordi

Porco Rosso

Si sente il mare

I racconti di Terramare

Gli altri film usciranno il primo marzo prossimo mentre l'ultimo blocco di sette film è previsto per il primo di aprile. I film dello Studio Ghibli, ed il suo creatore Hayao Miyazaki, sono celebri in tutto il mondo, hanno vinto premi prestigiosi e contano milioni di fan che omaggiano le opere dello studio d'animazione con cosplay alle fiere, artwork ed altri attestati di stima ed ammirazione profonda per i loro lavori, come questo bellissimo set Lego della Città incantata creato da un fan. Non è improprio affermare che stiamo parlando dello studio d'animazione più importante del Giappone. Recentemente siamo venuti anche a conoscenza del processo lavorativo di Hayao Miyazaki e, a grande sopresa, anche della lavorazione di un nuovo film che lo Studio Ghibli starebbe preparando, di cui ancora non si conosce nulla, nè il formato nè una possibile data di uscita. Ovviamente, qualora avessimo notizie in merito vi terremo aggiornati. Per il momento godetevi i sette capolavori usciti oggi per Netflix.