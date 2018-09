Dynit: dettagli sulle uscite home video di novembre 2018, da My Hero Academia ad Akira

Dynit, il famoso editore italiano di anime, un tempo conosciuto come Dynamic Italia, ha recentemente svelato le varie uscite del mese di novembre. Riportiamo dunque la lista dei titoli, con le varie informazioni sui prodotti prossimamente in vendita.

MY HERO ACADEMIA – 1° STAGIONE (LIMITED EDITION – 3 DVD / 3 BLU-RAY)

Regia: Kenji Nagasaki;

Episodi: 1-13;

Lingua: Italiano, Giapponese;

Sottotitoli: Italiano;

Data di Uscita: 07/11/2018;

Prezzo: DVD € 39,99 BLU-RAY € 49,99

“Cosa significa essere un eroe? Izuku Midoriya ha le idee chiare, diventare un paladino della giustizia è il suo sogno da sempre! Quando scopre di essere stato accettato alla prestigiosa “Hero Academy” è al settimo cielo: proprio in quella scuola uno degli insegnanti è All Might, leggendario supereroe. Riuscirà Izuku, nonostante non possieda nessuna “Unicità” (l’equivalente dei superpoteri) ad affermarsi in un mondo dove quasi tutti ne possiedono una!?”

AKIRA – 30th ANNIVERSARY EDITION STELLBOOK.

Regia: Katsuhiro Otomo;

Lingua: Italiano, Giapponese;

Sottotitoli: Italiano;

Data di Uscita: 07/11/2018;

Prezzo: € 29,99.

“Dopo la terza Guerra Mondiale, Tokyo è una città devastata dal conflitto. La polizia, decisamente ottusa e brutale, conduce una lotta senza quartiere contro bande di adolescenti che seminano violenza nelle strade. Tetsuo, un violento motociclista, viene catturato ed usato dai politici per la conquista del pianeta.”

FATE/STAY NIGHT – HEAVEN’S FEEL 1. PRESAGE FLOWER (FIRST PRESS – DVD / BLU-RAY)

Regia: Yuji Yamaguchi;

Lingua: Italiano, Giapponese;

Sottotitoli: Italiano;

Data di Uscita: 07/11/2018;

Prezzo: DVD/BLU-RAY € 24,99

“Nella città giapponese di Fuyuki, a dieci anni dalla quarta guerra del Santo Graal, viene messo in atto per la quinta volta un rituale. Sette maghi evocheranno sette diversi spiriti eroici del passato, e li controlleranno per prevalere in una sfida mortale dove il vincitore potrà vedere un proprio desiderio esaudito dal Santo Graal.”

MOBILE SUIT GUNDAM: THE ORIGIN VI – RISE OF THE RED COMET (FIRST PRESS – DVD / BLU-RAY).

Regia: Takashi Imanishi;

Lingua: Italiano, Giapponese;

Sottotitoli: Italiano;

Data di Uscita: 07/11/2018;

Prezzo: DVD € 29,99 / BLU-RAY € 34,99.

“Anno U.C. 0068, Side 3, Repubblica Autonoma di Munzo. Zeon Zum Deikun, sulla base della sua teoria sull’evoluzione conquistata dai colonizzatori dello spazio, sta per proclamare la totale indipendenza dal Governo della Federazione Terrestre quando, durante il suo discorso all’Assemblea Legislativa, si accascia sul palco: per lui non c’è nulla da fare. Dopo la morte di Deikun, Jimba Ral, che faceva parte del suo entourage, accusa la famiglia Zabi di complotto. Ma questo non impedisce l’accelerata degli intrighi della famiglia Zabi, guidata dal patriarca Degwin, più che determinato ad impadronirsi del potere politico assoluto.”

PSYCHO PASS – SERIE COMPLETA (4 DVD + 2CD)

Regia: Katsuyuki Motohiro, Naoyoshi Shiotani

Episodi: 1-22;

Lingua: Italiano, Giapponese;

Sottotitoli: Italiano;

Data di Uscita: 07/11/2018;

Prezzo: DVD € 29,99

“In un futuro prossimo, lo stato mentale, la personalità e il potenziale criminale dei cittadini possono essere monitorati attraverso un sistema di scansione chiamato Psycho-Pass. Quando il Coefficiente di Criminalità di un individuo supera una certa soglia, la Sezione Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha il compito di arrestarlo. Per farlo, Ispettori e Agenti ricorrono a speciali armi chiamate Dominator in grado di sparare solo ai cittadini con un Coefficiente di Criminalità superiore alla soglia.”

STAR BLAZERS 2199 (Yamato 2199) – SERIE COMPLETA (LIMITED – 6 DVD)

Regia: Akihiro Enomoto, Yutaka Izubuchi

Episodi: 1-26;

Lingua: Italiano, Giapponese;

Sottotitoli: Italiano;

Data di Uscita: 07/11/2018;

Prezzo: DVD € 39,99

“Anno Domini 2199: secondo le previsioni, in un anno la razza umana sarà estinta. I bombardamenti nucleari dei misteriosi Gamilas hanno reso la superficie della terra inabitabile e i pochi sopravvissuti sono costretti a vivere in città sotterranee. I giovani ufficiali Susumu Kodai e Daisuke Shima ricevono un'inaspettata offerta di aiuto dal pianeta Iscandar. Colta l'opportunità, la corazzata spaziale Yamato partirà alla volta di questo universo sconosciuto per la salvare il genere umano. Riuscirà l'equipaggio a fare ritorno prima della conclusione del fatidico anno?”

STEINS GATE – SERIE COMPLETA (6 DVD)

Regia: Hiroshi Morita, Takuya Satou

Episodi: 1-25;

Lingua: Italiano, Giapponese;

Sottotitoli: Italiano;

Data di Uscita: 07/11/2018;

Prezzo: DVD € 29,99

“Okabe, scienziato che ama definirsi pazzo, è il fondatore del “Laboratorio di gadget futuristici”. A farne parte ci sono anche l'amica d'infanzia Mayuri e Daru, hacker particolarmente otaku. La loro vita è spesa dentro questo laboratorio, in cui cercano in ogni modo di far diventare realtà le loro idee. Peccato che l'unica invenzione remotamente interessante sia un forno a microonde mobile, capace di trasformare delle banane in uno strano liquido verde. Un giorno, un esperimento conduce a un risultato sorprendente: il microonde è in grado di inviare messaggi nel passato. Quali saranno le conseguenze di questa scoperta?”