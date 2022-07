Altre uscite per GOEN: ecco i titoli in arrivo il 29 luglio

Superati i recenti problemi tipografici dovuti dalla crisi della carta, GOEN è ora un fiume in piena. L’etichetta dedicata ai manga di RW Edizioni ha ripreso la distribuzione presentando le uscite del 27 luglio, e subito dopo ha annunciato ulteriori titoli in arrivo.

Attraverso i propri social media ufficiali, GOEN ha annunciato che dal giorno venerdì 29 luglio, tornerà nuovamente disponibile GIFT ± 1. In questo seinen horror, di Yuka Nagate, la richiesta di organi per trapianti è altissima in Giappone. In risposta a ciò, numerose organizzazioni criminali rapiscono e uccidono poveri innocenti per ottenere materiali per il mercato nero, con la complicità dei governi stranieri e dei medici chirurghi. La protagonista Tamaki Suzuhara, cerca un persona scomparsa molto importante per lei. Si unisce così a uno di quei gruppi clandestini.



GOEN riprende la distribuzione con l’arrivo della collezione completa di Harisugawa nel paese degli specchi. In questo imperdibile box, contenente i tre volumi dell’opera, viviamo la storia di Tetsu Harisugawa, sempre attento alla ragazza dei suoi sogni, Satomi Mao. I due, sono molto amici sin dalla tenera età, ma qualcosa sta lentamente cambiando.



Arriva infine il cofanetto di Gli strani casi della signora Marple. I due volumi, raccontano le vicende di Taiyo Misora, detective della squadra omicidi che di recente si è sposato con Tsukimi, di vent’anni più giovane di lui. La giovane moglie, stanca della mole di lavoro a cui è sottoposto suo marito, decide di cominciare a indagare per scoprire l’identità dei colpevoli. Fateci sapere attraverso un commento, quale tra queste nuove opere acquisterete.