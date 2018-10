Uscite Netflix: Your Name e molti altri titoli disponibili sulla piattaforma

Recentemente la nota piattaforma di streaming a pagamento ha aggiunto nella sua libreria diversi nuovi titoli. Andiamo a vedere quindi cosa ha di nuovo da offrirci Netflix.

Di seguito vi riportiamo i titoli aggiunti nella libreria di Netflix insieme alle loro sinossi:

Your Name

REGIA / SOGGETTO ORIGINALE / SCENEGGIATURA: Makoto Shinkai

STUDIO: CoMix Wave Films

“Una ragazza annoiata che vive in campagna inizia a svegliarsi ogni tanto nel corpo di un ragazzo di città che fa la vita emozionante che lei aveva sempre sognato”.

La Forma Della Voce

REGIA: Naoko Yamada

STUDIO: Kyoto Animation

“Un ex bullo trova la ragazza sorda che ha tormentato alle elementari. Sente di non meritare il suo perdono, ma cerca di dimostrarle di essere cambiato”.

In Questo Angolo Di Mondo

REGIA: Sunao Katabuchi

STUDIO: MAPPA

“Suzu si sposa e va a vivere fuori Hiroshima, abituandosi in fretta alla nuova vita, ma la Seconda guerra mondiale mette alla prova le sue capacità di sopravvivenza”.

Sword Art Online: Ordinal Scale

REGIA: Tomohiko Ito

STUDIO: A-1 Pictures

“Tutti sono immersi in un nuovo videogioco in realtà aumentata noto come Ordinal Scale. Kirito e gli altri però scoprono un oscuro segreto che mette in pericolo tutti”.

Oltre Le Nuvole, Il Luogo Promessoci

REGIA / SOGGETTO ORIGINALE / SCENEGGIATURA: Makoto Shinkai

STUDIO: CoMix Wave Films

“Con il Giappone sotto due regimi dopo la Seconda guerra mondiale, alcuni amici si propongono di costruire una nave per indagare su una torre imponente a Hokkaido”.

Una Lettera Per Momo

REGIA: Hiroyuki Okiura

STUDIO: Production I.G

“Aggrappato a una lettera incompleta scritta dal padre scomparso di recente, la giovane Momo si trasferisce con la madre dalla vivace Tokyo alla remota isola giapponese di Shio. Al loro arrivo, lei ...”

Hellsing Ultimate

REGIA: Tomokazu Tokoro / Hiroyuki Tanaka

STUDIO: Madhouse / Satelight / Graphinica

"Esistono creature dell'oscurità e del male che affliggono la notte, divorando ogni essere umano abbastanza sfortunato da essere catturato nelle loro mani. Dall'altra parte c'è Hellsing, un'organizzazione dedita alla distruzione di queste forze soprannaturali che minacciano l'esistenza stessa dell'umanità".

Dragonball evolution

REGIA: James Wong

"Il giovane guerriero Son Goku parte per una missione, correndo contro il tempo e il vendicativo Re Piccolo, per raccogliere le sette Sfere del Drago, le quali garantiranno un potere illimitato al loro possessore".