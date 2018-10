Netflix: Lost Song, Forest Piano e lo speciale di Violet Evergarden tra i nuovi anime

Diversi sono i titoli animati usciti nell’ultimo periodo nella nota piattaforma di streaming. Andiamo, dunque, a vedere cosa si è aggiunto recentemente nella libreria di Netflix.

LOST SONG (12 episodi – Netflix Original)

STUDIO: dwango, Liden Films

DATA DI USCITA: 05/10/2018

“Rin, una ragazza energica che ama mangiare, vive in un villaggio di frontiera verdeggiante. Nel profondo del palazzo reale nella vivace capitale, la cantante Finis trascorre le sue giornate in solitudine. Entrambe condividono un potere speciale che nessun'altra persona ha. Un potere miracoloso che può guarire le ferite, creare acqua e agitare il vento, il potere della canzone. Guidati dal destino, le due giovani donne affrontano un arduo viaggio con il potere della canzone. L'ombra della guerra incombe sul regno, contaminando anche le canzoni miracolose con il sangue di innocenti. Le persone amate incontrano la loro morte mentre grida silenziose echeggiano in una prigione di pietra. La canzone finale sarà di disperazione, speranza o ...?”

FOREST PIANO – 1° STAGIONE

STUDIO: Gaina (precedentemente “Fukushima Gainax”)

DATA DI USCITA: 28/09/2018

“Una tranquilla storia di due ragazzi di educazione molto diversa. Da una parte Kai (nato da una prostituta), giovane che suona il pianoforte abbandonato nella foresta vicino a casa sua sin da quando era bambino, dall'altra Syuhei, figlio di una famiglia di pianisti prestigiosi. Il loro comune legame con il pianoforte porterà le loro strade ad incrociarsi.”

OVA VIOLET EVERGARDEN – Episodio 14

STUDIO: Kyoto Animation

DI USCITA: 04/10/2018

“14° episodio incluso nel quarto volume DVD/BLU-RAY. Si posiziona, temporalmente, tra il 4° e il 5° episodio della serie.”