Ushio e Tora arriva su Prime Video: la serie in italiano sul canale di Yamato Video

Giornata di grandi novità in casa Yamato Video. A distanza di pochissimo dall'annuncio dell'arrivo dell'anime di Peter Pan su Prime Video, doppiato in italiano e senza censure, il distributore rilancia con un'altra bomba. Ushio e Tora sta per approdare su ANiME GENERATION.

Assieme alla terza stagione di City Hunter, Yamato Video porterà un'altra, importante serie anime sul palinsesto del canale a tema animazione giapponese di Amazon Prime Video. Su ANiME GENERATION sta per fare il suo debutto Ushio e Tora, per la prima volta doppiato in lingua italiana.

Yamato Video porterà su Prima Video la moderna versione della serie che adatta tutto il manga omonimo dell'autore Kazuhiro Fujita, e non la serie di OAV degli anni Novante che copre solamente il primo arco narrativo. Prodotto dallo Studio MAPPA, gli episodi di Ushio e Tora saranno rilasciati a cadenza settimanale ogni venerdì. L'edizione italiana di Yamato Video, curata da X-Trim Solutions, vanterà nel suo cast Alessandro Germone, Luca Ghignone e Maurizio Merluzzo, rispettivamente doppiatori di Ushio, Tora e Hyo.

Ushio Aotsuki abita con il padre, un monaco che professa il kouhamei, in un piccolo tempio buddhista. Un giorno, caduto in una botola, si ritrova in un sotterraneo dove incontra il demone Tora inchiodato a un muro.