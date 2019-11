Un utente conquista il web con i suoi addobbi natalizi 'fatti in casa' a tema ONE PIECE

Lo sappiamo tutti quanti piuttosto bene, i protagonisti delle nostre opere animate e cartacee preferite finiscono spesso con il venire accostate a festività ed eventi che con la produzione di riferimento c'entrano ben poco, alle volte con risultati particolarmente riusciti, in altre occasioni piuttosto dimenticabili.

Tra i tanti, ONE PIECE è una delle opere più sfruttate di tutte, un continuo lanciare nuovi prodotti che seguano la festività del momento per cercare di massimizzare le vendite. Dopotutto parliamo di una serie non solo estremamente popolare, ma che nel corso dei suoi numerosi archi narrativi ha visto i protagonisti venire lanciati in ogni angolo del mondo e in contesti completamente differenti - anche se Oda ha svelato alcune informazioni su quello che sarà il finale di ONE PIECE -, un ottimo metodo per poter mettere in commercio nuovi prodotti largamente ambiti dai fan. Ad esempio, giusto recentemente in Giappone è arrivata una Thousand Sunny di ONE PIECE a grandezza naturale.

In qualche caso, però, capita che anche qualche fan particolarmente meticoloso decida di mettere in mostra le proprie capacità, un po' per abbellire la sua dimora, un po' per far vedere al mondo le proprie capacità. Ebbene, questo è proprio quello che è successo con Devans105, utente che su Reddit ha voluto mettere in mostra i suoi addobbi natalizia home-made a tema ONE PIECE, un lavoro che come visionabile nell'immagine a fondo news appare a dir poco ottimo.

L'immagine mette infatti in mostra due globi di neve contenenti i pirati di Cappello di Paglia vestiti per l'occasione in un contesto calzante, tra la neve, i pini e le case di pan di zenzero. Il risultato venutosi a concretizzare è davvero splendido e l'immagine ha velocemente fatto il giro del web conquistandosi i complimenti dei fan rimasti estasiati.