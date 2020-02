Un utente ha costruito il Divergence Meter di Steins;Gate, e ora potete farlo anche voi

Che ci crediate o no, un utente Reddit ha stilato una relazione di 62 pagine atta ad illustrare nel dettaglio tutti i passaggi necessari per la realizzazione un "Misuratore di divergenza", l'iconico oggetto utilizzato da Rintaro Okabe in Steins;Gate.

Airstrike42, questo il nickname dell'artefice della ricerca, ha condiviso il suo progetto nel subreddit r/Anime raccogliendo oltre 3000 upvote. La ricerca spiega come realizzare un orologio simile al Divergence Meter e richiede ovviamente delle conoscenze base di elettronica, elettrotecnica, programmazione e sistemi, oltre che tutti i componenti necessari. All'interno delle sessantadue pagine è compreso il flowchart, lo schema elettrico e l'intero codice di programmazione in C++.

Il misuratore di divergenza viene inventato nell'anime dal protagonista Kyoma Hooin, che lo utilizza per raggiungere la linea temporale beta. Per salvare la scienziata Kurisu Makise infatti, uccisa misteriosamente sotto i suoi occhi, il protagonista dovrà superare il valore dell'1% in modo da modificare l'andamento del tempo.

Steins;Gate è una delle serie anime più apprezzate di tutti i tempi e questo tipo di omaggi da parte dei fan non fanno che confermare il grande rispetto provato per l'opera dello studio giapponese 5bp. Proprio a questo proposito, vi ricordiamo che qualche settimane fa è stato confermato l'arrivo di un remake live-action hollywoodiano della serie.

E voi cosa ne pensate? Avete dato un'occhiata al progetto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione dell'anime di Steins;Gate.