Utente giapponese calcola le misure del seno di alcuni ragazze degli anime: il risultato

Ci sono tante caratteristiche ben note dell'animazione giapponese. Cliché, trame, modo di fare dei personaggi e tanto altro ancora, ma una questione sempre dibattuta è la necessità di inserire delle ragazze con un fisico da urlo e un seno particolarmente prosperoso. Ogni anime ha almeno quattro o cinque personaggi del genere.

Ciò ha creato problemi tra il fandom, come la questione della crescita del seno di Nami e Nico Robin in ONE PIECE, che non ha apprezzato certe scelte troppo ecchi in diversi prodotti, con esagerazioni in questo senso ritenute superflue. Rimane però il fatto che le ragazze degli anime hanno un seno importante. Ma quanto è grande?

L'utente giapponese Hikari Okiraku ha inventato un suo metodo che ha sfruttato per calcolare le misure del seno della Giovane Maga Nera, di Yotsuba, di Darkness, di Lucoa, di Serena oltre che di tante altre. Ecco alcune informazioni raccolte, con tanto di immagini di calcolo in calce secondo la misura giapponese, su questi personaggi:

La Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh ha una coppa J e 104,1 centimetri di seno ;

; Madoka di Puella Magi Madoka Magica ha una coppa AAA e 71,2 centimetri di seno;

Yotsuba di Quintessential Quintuplets ha una coppa G e 94 centimetri di seno ;

; Darkness di Konosuba ha una coppa P e 128,1 centimetri di seno;

Vera di Pokémon ha una coppa G e 87,7 centimetri di seno;

Ino Yamanaka di Naruto ha una coppa D con 86,3 centimetri di seno ;

; Serena di Pokémon ha una coppa H con 94,8 centimetri di seno;

Alexis Rhodes di Yu-Gi-Oh GX ha una coppa H e 100,8 centimetri di seno;

Misato Katsuragi di Neon Genesis Evangelion ha una coppa F e 92 centimetri di seno.

Questi sono soltanto alcuni dei personaggi degli anime calcolati dall'utente, dato che ne carica all'incirca uno al giorno. E invece sapete quanto misura il seno di Tsunade?