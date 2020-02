Un utente realizza dei Funko Pop personalizzati di Tanjiro e Nezuko di Demon Slayer

Chi oggi giorno non conosce Funko e la sua linea caratteristica di figure "POP!" è a tutti gli effetti fuori dal mondo. Questo perché negli ultimi anni la casa statunitense è riuscita a imporsi sul mercato abbracciando tutta la fetta di mercato che riguarda gli appassionati di anime e manga, ma anche serie TV e saghe di genere.

Basti andare sul sito della azienda per vedere quanti POP!, nel corso degli anni, sono stati realizzati, e soprattutto quante serie hanno abbracciato. Da Naruto a One Piece, da My Hero Academia a Dragon Ball, per rimanere in tema anime, le figure realizzate sono così tante da accontentare tutti, anche gli appassionati più esigenti.

Eppure se c'è una serie che per il momento non ha la sua linea POP! personalizzata è quella di Demon Slayer, la reginetta del 2019 che si è imposta con prepotenza in Giappone e contemporaneamente da ogni parte del mondo. Però, a sopperire a una tale mancanza, ci hanno pensato gli appassionati, realizzando statuette sullo stile della Funko, fatti a mano.

Infatti su Twitter, l'artista @vinylxalchemist ha mostrato la sua arte sfoggiando, come potete vedere dalle foto riportate in calce all'articolo, due figure di Demon Slayer che ritraggono Tanjiro il protagonista e sua sorella Nezuko. Realizzate davvero con molta cura, non sfigurano in confronto a quelle originali. Ma per rassicurare tutti gli appassionati che vorrebbero avere una versione ufficiale di Demon Slayer, sembrerebbe proprio che la Funko si stia già muovendo in questa direzione, anche se, per il momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

E tu cosa ne pensi dei prodotti realizzati da @vinylxalchemist?

