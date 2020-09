Uzaki-chan: la protagonista è reale come dimostrano i cosplay di Hana Bunny e Kaho Shibuya

In Giappone ultimamente vanno forti alcuni anime e manga con un protagonista mentalmente sottomesso a una bulletta. Ne abbiamo avuto esempi con Teasing Master Takagi-san o con Ijiranaide Nagatoro-kun, ma in TV è arrivato recentemente Uzaki-chan wa Asobitai, con protagonista Hana Uzaki.

Nel pubblico, il personaggio ha scatenato un po' di lamentele. Infatti secondo alcuni giornalisti americani Uzaki-chan è immorale e sessista a causa della protagonista che è bassina ma con un seno spropositatamente grosso. Alcune persone hanno voluto mostrare, in modi più o meno scientifici con calcoli di vario genere, quanto questo parere sia errato. Ma c'è qualcun altro che è riuscito ad attuarlo nella realtà con i cosplay.

A dimostrare che un personaggio come Uzaki-chan è possibile nella realtà ci hanno pensato Hana Bunny e Kaho Shibuya. Entrambe sono due modelle non alte - l'ex pornostar è infatti alta solo 1,52 centimetri - ed estremamente prosperose, tanto da rivaleggiare col personaggio. E quindi in basso vi proponiamo le immagini che hanno caricato le due sui propri account Instagram. Nei primi due post potete ammirare le bellezze di Hana Bunny, mentre nel terzo post la fila di foto preparata da Kaho Shibuya.

Sono due cosplay di Uzaki-chan fedeli? E quali preferite tra i due?