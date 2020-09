Uzaki-chan, la serie ecchi continua: ufficiale la Stagione 2

Per molti Uzaki-chan sarà anche considerata una serie sessista, ma a quanto pare i dati di ascolto sembrerebbero aver stupito positivamente i produttori dell'anime. Subito dopo la conclusione della prima stagione, avvenuta poche ore fa con la trasmissione dell'episodio 12, è stato infatti confermato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2.

La notizia è stata data in diretta pochi istanti fa, e come potete vedere in calce i doppiatori dei due protagonisti Kenji Akabane (Shinichi Sakurai) e Naomi Oozora (Hana Uzaki) hanno fatto i salti di gioia durante la live. In aggiunta, il profilo Twitter ufficiale della serie ha condiviso due visual per festeggiare il rinnovo.

Uzaki-chan wa asobitai è la trasposizione dell'omonima opera di Take, in cui vengono raccontate le avventure della giovane Hana Uzaki, una studentessa diciannovenne alta appena un metro e cinquanta, e del suo compagno d'università Shinichi Sakurai, un ragazzo introverso costantemente stuzzicato dalla kohai.

La Stagione 1 dell'anime ha adattato i primi 34 capitoli del manga, che attualmente conta 56 capitoli disponibili. Considerati i tempi di pubblicazione dell'autore, difficilmente la seconda stagione arriverà prima del 2022.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che presto potrete ingannare l'attesa grazie all'uscita di un altro anime dalle tematiche simili, ovvero Ijiranaide, Nagatoro-san.