Uzaki-chan: la sexy commedia con protagonista la bulletta Hana Uzaki debutta il 10 luglio

Uzaki-chan wa asobitai, la commedia ecchi di Take incentrata sul rapporto tra la prosperosa bulletta Hana Uzaki e il suo compagno d'università Shinichi Sakurai, ha finalmente una data di uscita ufficiale. Secondo quanto rivelato dal sito web, l'anime debutterà il prossimo 10 luglio in Giappone e sarà composto da un solo cour.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Uzaki-chan wa asobitai! (Uzaki-chan Wants to Hang Out! in occidente) racconta la storia della sopracitata Hana Uzaki, una studentessa diciannovenne alta appena un metro e cinquanta, e del suo compagno d'università Shinichi Sakurai, un ragazzo introverso costantemente stuzzicato dalla compagna. L'opera conta attualmente un totale di circa 50 capitoli disponibili e 4 volumi pubblicati.

La serie fa parte dello stesso filone di manga di genere romantico/ecchi che negli ultimi anni sta spopolando in oriente, in cui una kohai, termine giapponese utilizzato per indicare delle studentesse più giovani, tormenta, stuzzica o bullizza un senpai, ovvero uno studente più grande. Takagi-san è stata una delle prime opere a introdurre il genere, poi approfondito Yancha Gal no Anjou-san, Gal Gohan, Pashiri na Boku to Koisuru Banchou-san e dal famosissimo Ijiranaide, Nagatoro-san.

Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer di Uzaki-chan wa asobitai! pubblicato dai ragazzi di Studio ENGI lo scorso 10 maggio.