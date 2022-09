Uzaki-Chan Wants to Hang Out stagione 2: nuovo trailer con l'ending per la bulla

Uzaki-Chan Wants to Hang Out riscosse un discreto successo nel 2020. L'anime è riuscito a tenere fede alle atmosfere del manga di Take, presentando una protagonista che segue il particolare filone delle bulle, come Takagi-san e Nagatoro-san. Il successo ottenuto ha convinto a ufficializzare la stagione 2 di Uzaki-chan Wants to Hang Out.

Con l'uscita che si avvicina, è tempo di nuovi video. Lo staff dell'anime di Uzaki-chan Wants to Hang Out! ha pubblicato un nuovo trailer promozionale. Stavolta il video presenta anche l'ending "Happy Life", preparata dal gruppo di V-Tuber MKLNtic. Nel primo minuto, Hana Uzaki e Shinichi Sakurai riprendono da dove avevano lasciato la situazione nella prima stagione, mentre nel restante minuto di trailer - visibile nel video in alto - parte l'ending theme che sarà possibile ascoltare completamente alla fine dei prossimi episodi.

Uzaki-chan Wants to Hang Out! Double debutterà a ottobre 2022 e ci saranno ancora tante sorprese e scorci di vita quotidiana per i due, che inevitabilmente finiranno per avvicinarsi ancora di più. Chissà se, con il ritorno del personaggio, torneranno le polemiche su Uzaki-chan come accaddero durante la trasmissione dei primi episodi nel 2020.