Uzaki-Chan Wants to Hang Out: trailer per la seconda stagione, data di uscita e poster

L'università per il povero Shinichi Sakurai, uno studente del terzo anno che finora se l'è cavata facendo tutto da solo e senza troppa compagnia, è cambiata completamente da quando la sua kohai Hana Uzaki si è accorta della sua presenza. Da quel momento sono iniziati i giorni di Uzaki-Chan Wants to Hang Out.

Già dalla prima stagione di Uzaki-Chan Wants to Hang Out è stato chiaro da subito lo scopo di questo slice of life con tinte romcom. Ormai è il tempo degli anime con le protagoniste bulle come Uzaki e Nagatoro, che stanno riscuotendo molto successo. Non è un caso quindi se Uzaki-Chan Wants to Hang Out riceverà una seconda stagione. La notizia era stata ufficializzata già da anni, dal 2020, ma il covid-19 ha rallentato i piani dello studio. Ora però il debutto si avvicina.

Con il trailer di Uzaki-Chan Wants to Hang Out stagione 2 rivediamo Uzaki e Shinichi alle prese con nuove sfide giornaliere in cui la ragazza dovrà tenere lontana dalla solitudine il suo senpai. Tra bowling, uscite di vario genere - anche natalizie -, abiti da maid e tanto altro ancora, si prospetta una nuova stagione turbolenta. Uzaki-Chan Wants to Hang Out debutterà nell'autunno 2022, quindi tra pochi mesi, e in basso trovate il nuovo poster di presentazione della serie.