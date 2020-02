Uzui Tengen si trasforma al femminile in questo vistoso cosplay di Demon Slayer

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, disponibile sulla piattaforma streaming VVVVID sia doppiato in italiano che con sottotitoli, ha introdotto tanti personaggi. Chi è apparso di più sono ovviamente i protagonisti che hanno formato un affiatato quartetto, ma nelle ultime fasi sono stati presentati anche i famosi Pilastri.

Quest'élite dei cacciatori di demoni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è apparsa in pochissimi episodi, ma diventerà sempre più influente in futuro. Mentre Giyu Tomioka è stato uno dei primi ad essere presentati, mentre Rengoku colui che avrà più spazio nel lungometraggio Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, uno dei pilastri che ha sicuramente catturato l'attenzione è Uzui Tengen, che fa uso del Respiro del Suono.

Il ragazzo è diventato una ragazza nell'ultimo cosplay di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, presentato da boonsherryl sulla propria pagina Instagram. Con due foto che potete vedere in calce, una a distanza più ravvicinata e l'altra che riprende il cosplay a mezzo busto, si rivedono tutte le caratteristiche di Uzui Tengen che abbiamo potuto vedere finora.

Sull'occhio sinistro c'è il tatuaggio rosso, mentre una sorta di copricapo azzurrino ricopre parte dei lunghi capelli bianchi. Una delle sue particolari spade spicca grazie al contrasto tra giallo e nero, mentre la tunica sul petto si apre in corrispondenza col seno della cosplayer. Ci vorrà ancora del tempo prima di vedere in azione Uzui nell'anime di Demon Slayer, ma nel frattempo cosa ne pensate di questo cosplay?

In questi giorni, mentre il manga continua con le vendite spropositate, l'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha ricevuto nuovi premi.