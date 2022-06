Uzumaki, l'anime di Junji Ito è stato di nuovo rinviato: la spiegazione dello staff

Junji Ito è uno dei mangaka più famosi del Giappone. Ben noto per le sue storie horror, perlopiù autoconclusive e che vengono raccolte in pochi volumi, ha preparato anche serie un po' più longeve. La più importante è sicuramente Uzumaki - Spirale, che ha anche attirato l'attenzione di uno studio che si sta occupando dell'adattamento animato.

Anche Junji Ito prenderà parte all'anime, che però da anni subisce battute d'arresto e rallentamenti, con una produzione piuttosto travagliata e lenta. Purtroppo, nelle scorse ore l'account Twitter di Uzumaki ha rivelato di un nuovo rinvio per l'anime. Lo staff spiega il motivo con una lettera.

"Grazie a tutti per l'interesse mostrato e i commenti positivi riguardo l'adattamento anime di Uzumaki. Purtroppo, la data d'esordio della serie deve di nuovo essere posticipata. Per replicare la qualità degli intricati disegni e delle linee del lavoro del sensei Ito, il regista Nagahama e il team di produzione hanno chiesto un tempo addizionale per poter ricreare adeguatamente il capolavoro di Ito. Per quanto è nostra intenzione dare al pubblico il prodotto quanto prima è possibile, non vogliamo comprometterne la qualità consegnando un prodotto finale mediocre. Rimaniamo comunque saldi all'obiettivo di completamento di questo lavoro d'alto calibro. Torneremo con una data di premiere precisa quando saremo sicuri che questo adattamento sarà buono quanto vogliamo. Grazie per la vostra pazienza e supporto."

Una scelta sicuramente giusta da parte dello staff, che aveva già deciso di rimandare Uzumaki nel 2021.