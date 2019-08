Uzumaki: annunciata la trasposizione animata dell'opera di Junji Ito

Come avete potuto leggere nella recensione di Uzumaki l'opera scritta nel 1998 è tra le più riuscite del maestro dell'orrore giapponese. Durante il Crunchyroll Expo è stato annunciato che Production I.G. e Adult Swim collaboreranno per produrre una miniserie ispirata al manga. Inoltre possiamo dare una prima occhiata al trailer dell'anime.

Maki Terashima Furuta, CEO di Production I.G., fa sapere che la serie sarà composta da quattro episodi, disponibili a partire dal 2020 su Toonami e successivamente anche in Giappone. Come potete vedere nel trailer presente in calce alla notizia Uzumaki sarà completamente in bianco e nero, questa scelta renderà ancora più simile l'anime alle stupende ma terrificanti tavole disegnate da Junji Ito.

Alla regia troveremo Hiroshi Nagahama, responsabile di opere quali "Mushishi" e "The Flowers of Evil", invece Colin Stetson comporrà le musiche dell'anime. Nel breve teaser pubblicato possiamo già sentire un'anteprima dei brani scritti dall'autore della colonna sonora di "Hereditary".

Se non conoscete l'opera, Uzumaki è la storia della piccola cittadina costiera di Kurozo-cho, qui Shuichi Saito, ragazzo della giovane liceale Kirie Goshima, scoprirà che tutto in città segue una certa forma, quella della spirale, che si può trovare dappertutto: nella forma delle conchiglie, nel modo in cui scorre l'acqua e persino sui corpi delle persone. Questa maledizione avrà importanti conseguenze.

Nel caso foste interessati ad altre opere del mangaka, ricordiamo che prossimamente sarà disponibile una raccolta dedicata a Junji Ito, contenente alcune delle storie più famose dell'autore.