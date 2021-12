Uzumaki, l'autore del manga Junji Ito doppierà un personaggio nell'anime

Junji Ito è probabilmente l'autore di manga horror più famoso in assoluto. Capolavori del genere come Tomie, Lo Squalificato e Gyo - Odore di Morte hanno terrorizzato generazioni di accaniti lettori, grazie a uno stile di disegno disturbante come pochi altri ce ne sono in giro.

La sua opera più famosa, ovvero Uzumaki - Spirale, racconta la storia di Kirie e del suo ragazzo, prigionieri di un paese dove tutto viene trasformato in spirale. Grazie ad Adult Swim, è stato annunciato un adattamento anime del manga nel 2019, con quattro puntate per portare in tv l'orrore dell'opera.

Purtroppo, Uzumaki è stato rimandato al 2022, a causa di problemi di produzione non specificati. Nonostante ciò, l'account ufficiale Twitter dell'anime di Uzumaki ha pubblicato un breve video dove si può vedere Junji Ito alle prese con il doppiaggio. L'autore dell'opera presterà quindi la sua voce a un personaggio del mondo horror da lui stesso creato, anche se non ci è ancora dato sapere a chi di preciso.

Non è la prima volta che Adult Swim pubblica dei dietro le quinte di questa produzione. Infatti, la scorsa estate lo studio mostrò il terrificante stile di animazione di Uzumaki, con un apprezzatissimo video su YouTube. La serie è attesissima dai fan, e siamo sicuri che il maestro Ito ci saprà regalare un doppiaggio di prim'ordine.