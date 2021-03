Uzumaki: un fan trova un incredibile riferimento all'opera del maestro Junji Ito

Il 2021 si prospetta un anno molto particolare per l'autore e maestro dell'horror Junji Ito, considerato l'annuncio di una trasposizione animata dedicata ad uno dei suoi lavori più conosciuti, Uzumaki, e sembra che un appassionato sia riuscito a trovare un interessante riferimento ad una storia così singolare nel mondo reale.

Lo studio di animazione Production I.G ha rinviato il debutto dell'anime, che sarà composto da soli quattro episodi, ad un generico 2021, e mentre la community attende annunci ufficiali da un momento all'altro, l'utente @BreakOnThrough44 ha condiviso su Reddit l'immagine che potete vedere nel post riportato in calce, e dove si nota una gigantesca spirale formata dalle nuvole, sopra una piccola città, è stato quindi inevitabile pe l'appassionato un riferimento ad Uzumaki.

L'opera infatti segue la storia di una giovane studentessa, Kirie, e del suo ragazzo, che si ritrovano in un'isolata cittadina colpita da una terribile maledizione che sta tramutando gli abitanti in lumache, zombie, non morti e altri tipi di mostruosità rese alla perfezione, e ancora più inquietanti, grazie al dettagliato stile di Ito. Cosa ne pensate di questo speciale riferimento ad Uzumaki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che un fan ha animato The Enigma of Amigara Fault, e vi lasciamo ai Funko Pop! dedicati alle opere di Junji Ito.