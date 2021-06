Uzumaki ancora rimandato! La data di uscita dell'anime si sposta ancora, arrivo nel 2022

Il mangaka Junji Ito ha dato vita a diversi lavori horror molto intriganti e apprezzati. Uno dei più belli è Uzumaki, la spirale, un racconto malinconico che ha reso Junji Ito famoso in tutto il mondo. Da quest'opera deve essere tratto un anime, che però fatica a vedere la luce a causa di varie complicazioni nel corso degli anni.

Adult Swim era pronto a pubblicare i quattro episodi dell'anime, la cui sceneggiatura era pronta già dal 2019, ma l'anno scorso Uzumaki fu rimandato al 2021. Passato quasi un anno, la produzione deve purtroppo annunciare un nuovo rinvio, anche stavolta abbastanza lungo.

Con un video sulla loro pagina Youtube, il canale Adult Swim ha pubblicato un messaggio sull'anime di Uzumaki, col regista Hiroshi Nagahama che spiega le nuove circostanze occorse e che hanno rallentato i lavori sul progetto. Nagahama ha confermato poi che Uzumaki arriverà a ottobre 2022, con un rinvio quindi di un anno.

In contemporanea però, Nagahama ha anche mostrato qualche spezzone del primo episodio di Uzumaki, disponibile nel video presente in alto alla notizia. Lo stile peculiare dell'anime si nota subito e la speranza è che stavolta non ci saranno altri ritardi per la miniserie ispirata al lavoro di Junji Ito.