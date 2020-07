Uzumaki: l'anime tratto dal manga di Junji Ito è stato rimandato al 2021

Poche ore fa, Adult Swim ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo trailer della trasposizione anime di Uzumaki, confermandone, purtroppo, lo slittamento al 2021. Il problema sembrerebbe essere in qualche modo legato alla produzione, anche se al momento lo studio di animazione Production I.G non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Lo scorso marzo Adult Swim aveva promesso ai fan che l'anime di Uzumaki sarebbe uscito nel 2020, e che il Coronavirus non avrebbe influito in alcun modo nella produzione della serie. La notizia odierna è arrivata, dunque, come un fulmine a ciel sereno, ma considerando che la sceneggiatura è stata completata nel 2019 e che l'anime è composto da soli quattro episodi, è difficile che la serie tardi più di qualche mese.

Vi ricordiamo che l'adattamento anime di Uzumaki è diretto da Hiroshi Nagahama, responsabile di importanti opere quali Mushishi e The Flowers of Evil, mentre Colin Stetson ha composto le musiche dell'anime. Recentemente è stato rivelato che la ventottenne giapponese Uki Satake (Tsubomi in Mob Psycho 100, Shiori Kaidai in Beatless) ha indossato i panni della protagonista Kirie Goshima, mentre il veterano Shinichiro Michi (Alucard in Castlevania) ha interpretato il fidanzato e coprotagonista Shuichi Saito.

