Uzumaki, lo studio ci porta dietro le quinte: mostrato il terrificante stile di animazione

Il rinvio dell'anime di Uzumaki è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma fortunatamente i fan del maestro dell'orrore Junji Ito non dovranno attendere molto prima dell'arrivo della serie. L'anime si trova infatti nella fase di post-produzione, o almeno questo sembrerebbero indicare gli scatti "dietro le quinte" condivisi da Adult Swim.

In calce potete dare un'occhiata alle immagini, in cui vengono mostrate cabina di doppiaggio, primi screen tratti dall'opera (in cui è finalmente visibile il risultato finale delle animazioni in bianco e nero), un'attrice al lavoro e altro ancora. Vi ricordiamo che solitamente il doppiaggio e le musiche vengono curati una volta ultimata la fase esecutiva, che consiste nell'animare, letteralmente, ognuno degli episodi da trasmettere.

L'anime sarebbe dovuto uscire nel corso del 2020, ma recentemente Adult Swim e Production I.G hanno annunciato un rinvio per ragioni sconosciute. Naturalmente l'emergenza sanitaria potrebbe avere in qualche modo rallentato i lavori, ma trattandosi di appena quattro episodi difficilmente l'arrivo della serie sarà posticipato oltre l'inverno 2020/2021.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'intervista a Junji Ito pubblicata da VIZ Media in occasione del Comic-Con 2020.