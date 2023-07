Uzumaki, è ufficiale: arriva il trailer dell'anime tratto dal manga di Junji Ito

Durante il San Diego Comic-Con 2023, nel panel Adult Swim On The Green, la Adult Swim ha mostrato un filmato ai fan presenti, il trailer del nuovo adattamento anime di Uzumaki, tratto dalla mente del maestro dell'occulto Junji Ito. Dopo vari rimandi, la serie debutterà nel corso dell'anno.

L'anime Uzumaki - Spirale è stata rinviata per evitare di compromettere la qualità della serie, ma adesso sembra che sia pronta per fare il proprio debutto. Adult Swim non ha annunciato una data d'uscita per l'esordio, ma rassicura i fan che il primo episodio verrà pubblicato durante il 2023.

Il trailer mostra una delle prime scene della storia, con Shuichi Saito che rivela alla propria fidanzata Kirie Goshima, protagonista del racconto, la paura che prova ultimamente nel vivere nella piccola cittadina di Kurouzu dopo che diversi dei suoi abitanti, compreso suo padre, hanno cominciato a sviluppare un ossessione verso la forma a spirale.

Il team dietro la lavorazione di Uzumaki ha deciso di attuare uno stile totalmente differente da quello solito delle serie televisive anime, lasciando l'opera in bianco e nero per preservare quel chiaroscuro del tratto originale di Junji Ito che sa conferire ansia e terrore.

Ciò che stupirà i fan al momento dell'uscita è che il maestro Ito ha prestato la propria voce ad uno dei personaggi della serie, tuttavia attualmente non è ancora stata resa nota l'identità di costui.

Per celebrare questa grandiosa uscita, il San Diego Comic-Con 2023 ha allestito una mostra interamente dedicata a Junji Ito, dal nome Ito-verse, presentando le tavole più macabre dell'autore.