Uzumaki: vediamo lo spaventoso tatuaggio di un fan

Uzumaki è ritenuta una delle opere migliori dell'autore di manga horror Junji Ito. Nell'attesa della già annunciata trasposizione animata, andiamo a vedere come un appassionato abbia deciso di omaggiare il disegnatore con uno spaventoso tatuaggio.

Tra le creature più spaventose rappresentate dal mangaka possiamo ricordare Jack in The Box: un ragazzo con una cotta per una compagna di classe che, dopo la propria morte, torna in vita con le gambe sostituite da una molla. Quest'ultima è una caratteristica che ricorda una spirale, motivo presente in tutta l'opera ed oggetto della maledizione che affligge l'intera città di cui narra il racconto.

proprio questo essere è il protagonista del tatuaggio mostratoci dall'utente Reddit Breezy Lover x5, facendoci sapere quanto gli sia piaciuto il capitolo che lo ritraeva e la necessità di imprimere sul proprio corpo un omaggio unico che riguardasse le opere di Junji Ito. Potete vedere il tatuaggio in questione al termine della news.

In passato diverse lavori dell'artista hanno ricevuto svariate trasposizioni, lo stesso Uzumaki fu adattato in una live action ed attualmente è in produzione, ad opera di Production I.G, una versione animata. Mentre veniamo a conoscenza che purtroppo la pubblicazione di quest'ultima trasposizione di Uzumaki verrà rimandata al 2021, possiamo osservare le prime immagini ed i dietro le quinte della creazione dell'anime di Uzumaki.

E voi cosa ne pensate dell'opera di Junji Ito? E del tatuaggio di Reddit Breezy Lover x5? Scrivetecelo nei commenti.