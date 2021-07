Uzumaki: Viz pubblicherà un libro da colorare ispirato all'opera di Junji Ito

Una delle opere più attese tra gli appassionati di animazione giapponese è l'anime di Uzumaki, che trasporrà per il piccolo schermo l'omonimo manga di Junji Ito. In attesa di altre notizie sulla sua messa in onda, Viz Media ha annunciato una sorpresa per tutti i fan delle opere horror.

L'anime su cui è al lavoro lo studio di animazione Production IG è stato rimandato per una seconda volta: è stato annunciato infatti che sarà possibile vederlo ad ottobre del 2022. In calce alla notizia trovate quindi un messaggio condiviso su Twitter dall'account ufficiale di Viz Media, in cui rivela che pubblicherà un libro da colorare ispirato al manga di Junji Ito. In America sarà disponibile durante la primavera del 2022, quindi dopo l'uscita dell'anime omonimo, mentre non sappiamo ancora se sarà pubblicato anche in Italia. I numerosi fan delle opere del famoso autore giapponese hanno accolto con entusiasmo questa notizia, curiosi di scoprire come saranno le illustrazioni presenti nel libro.

Nel tweet è presente anche un'immagine che non rappresenta la copertina finale del libro da colorare ufficiale di Uzumaki, nelle prossime settimane scopriremo quindi qualche novità in più legata a questo progetto. Per concludere vi segnaliamo questo video dal dietro le quinte di Uzumaki.