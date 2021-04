V-Jump, la copertina è dedicata a Dragon Ball Super 71: Goku e Granolah a confronto

La rivista V-Jump è ormai ben nota anche fuori dal Giappone. La sorella minore di Weekly Shonen Jump che si occupa principalmente di promuovere materiale dei videogiochi tratti dalle serie Shueisha ospita anche i fortunati sequel di Dragon Ball e Naruto. I due manga inevitabilmente occupano spesso la copertina della rivista shonen mensile.

Mentre i fan si preparano agli sviluppi di Dragon Ball Super 71 con gli spoiler, V-Jump sta promuovendo l'uscita del nuovo numero che sarà pubblicato in Giappone il 21 marzo 2021. Parte di questa promozione sta anche nel mostrare la copertina del numero in questione, stavolta affidata a Dragon Ball Super.

Il capitolo 71 sarà quindi aperto da questa illustrazione a colori che potete osservare nel tweet in basso. In alto a destra c'è Goku in una posa che abbiamo già visto in passato, mentre in basso a sinistra c'è Granolah, col cereleano pronto ad attaccare col suo attacco energetico. Lo sfondo diviso tra arancione e azzurrino delimita l'area dei due personaggi che a breve potrebbero affrontarsi nel manga.

Per promuovere l'uscita del prossimo capitolo, V-Jump ha anche preparato un trailer per Dragon Ball Super 71 con alcune delle cose che saranno narrate. Su MangaPlus l'uscita è programmata per il 20 aprile 2021 alle ore 17:00.