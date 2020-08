Vagabond e i suoi occhi: Takehiko Inoue dà una lezione con i suoi disegni fantastici

Takehiko Inoue è un mangaka che circola ormai da anni negli ambienti giapponesi. La sua popolarità crebbe a dismisura con Slam Dunk, manga sul basket pubblicato su Weekly Shonen Jump e che recentemente è stato riportato in auge sia con un'edizione speciale che con il nuovo volume illustrativo PLUS/Slam Dunk 2.

Tuttavia il mangaka è conosciuto anche per Vagabond, dove Inoue si è davvero messo in gioco sul fronte delle illustrazioni. Se già in Slam Dunk non scherzava, in Vagabond il fumettista nipponico ha davvero realizzato disegni spettacolari e unici. Sono pochi coloro che potrebbero permettersi di competere con lui sotto questo aspetto.

Un account non ufficiale di Inoue, gestito da alcuni suoi fan, ha condiviso una storica frase del mangaka: "Non c'è niente di più importante degli occhi. Una volta disegnati gli occhi, il personaggio è vivo", una frase che non si interpreta solo nel campo del disegno ma anche nella vita vera. I fan hanno deciso di racchiudere la frase con un collage di foto che mostrano quattro immagini del protagonista di Vagabond, Miyamoto Musashi.

L'immagine che potete vedere in basso vibra di vita grazie allo sguardo dei personaggi delle quattro foto. Intanto Inoue è tornato ad appassionare i fan con i nuovi capitoli di Real.