Vagabond, la pausa eterna sta per finire? L'autore sembra voler proseguire il manga

Dopo aver rilanciato il suo manga più iconico con l'uscita al cinema The First Slam Dunk, il sensei Takehiko Inoue sembra in procinto di riprendere in mano un altro dei suoi cult più amati dal pubblico. Ci riferiamo a Vagabond, cominciato nel 1998 sulle pagine del Weekly Morning di Kodansha e mai completato.

Se a fine novembre 2023 Inoue ha messo in pausa Real, un'altra sua opera sembra invece stia per fare il percorso inverso. Generalmente il nome dell'autore è associato agli spokon sul basket, appunto per via del successo di Slam Dunk e Real, ma non dimentichiamoci anche di un suo altro manga molto importante e amato. Il maestro Inoue è autore anche di un manga filosofico sui samurai. Tuttavia, Vagabond è in pausa ormai quasi da un decennio. L'ultimo capitolo pubblicato, infatti, - il numero 327 – è datato 21 maggio 2015.

Pare che la pausa record di Vagabond stia per finire. In un'intervista rilasciata a Yahoo! Giappone, Inoue è stato interrogato sulla possibilità che altri suoi lavori vengano adattati in formato cinematografico. L'artista ha però voluto ribadire il suo impegno in quanto artista di manga e sul volersi concentrare su Real e Vagabond. Contando che il suo altro manga sul basket è attualmente in pausa, ma che ha già una data di ritorno, allora molto presto anche la serie sui samurai tornerà per trovare una conclusione.