Vagabond: da quanto tempo è in pausa il manga di Takehiko Inoue? Il numero record

Takehiko Inoue è un mangaka estremamente famoso. La storia di Slam Dunk è riconosciuta come lo spokon migliore di sempre, ma dalla mente e dalla penna dell'autore è uscito tanto altro. Sicuramente per chi ama il mondo del basket riverbera il nome di Real, con la pallacanestro rivisitata in chiave seinen. Ma sempre tra i seinen c'è Vagabond.

Vagabond è un manga storico scritto e disegnato da Takehiko Inoue. Basato sul romanzo semi-biografico "Musashi" di Eiji Yoshikawa, il manga segue la vita e le avventure di Miyamoto Musashi, un leggendario spadaccino e filosofo del periodo Edo in Giappone. Il manga cattura l'essenza della vita di Musashi, dalle sue prime avventure come giovane spadaccino fino alla sua evoluzione come maestro delle arti marziali.

Il ritorno di Vagabond è attesissimo e lo stesso Takehiko Inoue ha espresso volontà di tornare a scrivere riguardo Musashi Miyamoto, il leggendario spadaccino, filosofo e artista giapponese che è stato protagonista di libri e racconti di ogni tipo. La storia si è però interrotta da tempo, con la pubblicazione in pausa in un punto che non porta a un finale vero e proprio. Ma da quanto tempo è in pausa Vagabond? Proprio in queste ore, il manga ha raggiunto un brutto record che fa impallidire quello di altre opere come Hunter x Hunter.

È dal 2015 che non viene pubblicato un capitolo del manga e infatti Vagabond ha raggiunto i 3000 giorni di pausa. Un numero tondo enorme e che ha portato questo progetto lentamente nell'oblio. Oltre otto anni di stop sono tanti e diventa sempre più remota, nonostante le parole di Inoue, l'idea di una conclusione. L'autore al momento si sta dedicando a Real che viene pubblicato anch'esso con capitoli irregolari e distanziati tra loro.