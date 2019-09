Val x Love: trailer e data d'uscita per l'anime di Hoods Entertainment

Dopo il primo trailer ufficiale pubblicato a metà luglio, Val x Love è finalmente tornato a mostrarsi con un nuovo video promozionale. Alla fine della clip sono visibili anche tutti i membri del cast di doppiaggio e la tanto attesa data d'uscita.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi dell'anime recita quanto segue: "Takuma Akustu vuole vivere una vita pacifica e solitaria dedicandosi allo studio. Il suo volto parecchio spaventoso gli impedisce di fare amicizia e gli ha procurato il soprannome "Akuma" (diavolo), ma nonostante tutto vive una vita soddisfacente e si impegna per diventare la brava persona che la sua mamma scomparsa vedeva in lui. Tutto cambia quando resta coinvolto nelle vicende delle sorelle Saotome, delle valchirie! Takuma viene convocato da Odino per allearsi alle ragazze e difendere il mondo dai demoni e dalla distruzione totale. Il potere delle valchirie deriva dall'amore quindi il ragazzo dovrà vivere con loro e diventare sempre più intimo".

Il cast di doppiatori vedrà Yuuya Hirose (Tokyo Ghoul: Re 2, Dynamic Chord) impegnato nei panni del protagonista Takuma Akutsu, Kaede Hondo (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Magical Sempai) in quelli di Natsuki Saotome, Ai Kakuma (High School DxD hero, Mobile Suit Gundam) vestirà i panni di Itsuyo Saotome e Rina Hidaka (Bakuman, Sword Art Online) quelli di Mutsumi Saotome. Potete leggere i nomi dei restanti attori a questo link.

Per quanto riguarda lo staff invece, Takashi Naoya (Luck & Logic, Touken Ranbu: Hanamaru, Real Girl) è stato posto alla direzione dell'anime, a capo dello studio di animazione Hoods Entertainment, Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Katana Maidens: Toji no Miko) ha curato la sceneggiatura e infine Kiyoshi Tateishi (Ghost In The Shell: The New Movie) si è occupato del character design dei personaggi.



Il manga originale di Ryousuke Asakura è stato pubblicato per la prima volta nel dicembre del 2015 e ha attualmente raggiunto il traguardo degli otto Volumi pubblicati. La data di uscita della serie animata è fissata per il 5 ottobre 2019.