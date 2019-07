Val x Love: trailer per il nuovo anime sulle Valchirie che debutterà a ottobre

Siamo da poco entrati nella stagione estiva, che ha già visto l'alternarsi di grandi titoli come Dr. Stone e Fire Force. Tuttavia, le produzioni si stanno già concentrando sulle opere da portare in autunno e in inverno, e tra questi arriva l'adattamento di un altro manga: Val x Love, conosciuto in Giappone col titolo di Ikusa x Koi.

Lo studente liceale Akutsu Takuma vive una vita solitaria, senza amici e concentrata solo sullo studio. Ormai è abituato a questo genere di esistenza, che però verrà sorprendentemente interrotta dal dio Odino, il quale obbligherà il ragazzo a salvare il mondo insieme a nove Valchirie. Takuma dovrà quindi dire addio alla sua esistenza solitaria!

Questa è la trama di Val x Love, manga del 2015 di Ryosuke Asakura e pubblicato su Shonen Gangan di Square Enix col titolo di Ikusa x Koi. L'adattamento animato si è mostrato, nella nottata di venerdì 12 luglio, in un nuovo trailer che mostra il primo doppiaggio e una carrellata rapida dei personaggi. In alto, potete visualizzare la clip con alcuni inserti in inglese, mentre in calce la prima locandina.

L'anime Val x Love debutterà su AT-X, Tokyo MX, Sun TV e BS 11 ad ottobre. Takashi Naoya (Touken Ranbu: Hanamaru) è il regista scelto, che dirigerà le animazioni allo studio Hoods Entertainment. Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls) supervisionerà la sceneggiatura, mentre Kiyoshi Tateishi (Ghost In The Shell: The New Movie) è il character designer e capo delle animazioni. TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND (Kakegurui) comporrà le musiche.