La Valle dell'Epilogo rappresenta il testamento ideologico di Naruto

Pochi luoghi in Naruto conservano un valore eminentemente simbolico come la Valle dell'Epilogo. Il luogo non si configura solo come il teatro di quei combattimenti leggendari che hanno scritto e rivoluzionato la storia di Konoha: ma è il testamento dei canoni di riconciliazione e cameratismo a cui Kishimoto ha votato tutte le istanze del manga.

Già dalla particolare ubicazione a cui l'ha destinata il mangaka, la Valle dell'Epilogo lascia intendere dei risvolti altamente simbolici per chi ne ha attraversato – e continuerà ad attraversarne – gli spazi. Situata precisamente a metà tra il Paese del Fuoco e la Terra del Suono, l'ambientazione funge sin da un livello superficiale da ponte culturale, da elemento scenografico che segnala una contaminazione positiva di ideali, storie e dogmi culturali di natura perlopiù differente, fino ad equiparare in una fantasia di “unità collettiva” tutte le divergenze che separano tra loro i vari ninja, e i territori che li ospitano.

Non è un caso che uno scenario così apertamente innervato di canoni “idealisti” sia stato scelto da Masashi Kishimoto per ambientare due (o meglio, tre) delle battaglie più significative e iconiche di tutto il manga, sia per ciò che hanno comportato per la Storia (quella con la S maiuscola) del Villaggio della Foglia, sia per le conseguenze generate a livello di intrecci narrativi. Le due statue che giganteggiano sul territorio e che ne hanno rivolto per sempre il destino verso una fantasia di riconciliazione simboleggiano infatti i due uomini che si sono affrontati durante uno scontro nevralgico per le sorti del mondo: cioè Hashirama e Madara.

Se nella nostra ricognizione sui grandi principi ideologici del manga di Kishimoto abbiamo inteso lo spirito della giovinezza come la filosofia-simbolo del ninja in Naruto, la Valle in cui i due rispettivi capostipiti dei clan Senju e Uchiha hanno maturato la battaglia più leggendaria di Konoha la possiamo invece esaltare a luogo metaforico di tutti i grandi temi dell'opera. Alla pari di uno specchio rifrangente, la conca non ospita semplicemente le combinazioni e le tecniche più formidabili dei due iconici shinobi, ma riflette le motivazioni stesse che hanno in prima battuta portato i ninja in questione a sfidarsi in uno scontro all'ultimo sangue.

Hashirama e Madara erano infatti divisi da ideali deliberatamente opposti, da concezioni diverse su come amministrare il Villaggio e su quale cammino porre le traiettorie di tutti i civili che lo affollano. E nel momento in cui il primo cittadino di Konoha ha respinto le invettive (sia fisiche che ideologiche) dell'avversario, il territorio che ne ha visto trionfare gli ideali ha acquisito la valenza di monito generazionale, di un luogo che ospita nel suo grembo scenografico l'eredità stessa lanciata da Hashirama nell'istante in cui ha neutralizzato il nemico e le sue concezioni: cioè la volontà di tramandare un'idea di cooperazione tra ninja, soprattutto tra coloro che sono mossi da differenze solo in apparenza abissali e incolmabili.

Ed ecco che tale eredità è stata colta (per ben due volte) dai due protagonisti del manga. Se il primo scontro nella Valle dell'Epilogo ha segnato la separazione tra i due ninja, il secondo, proprio perché ha visto trionfare il riflesso speculare di Hashirama – cioè Naruto – ha condotto alla riconciliazione definitiva tra gli eroi, portando così Kishimoto a materializzare il sogno su cui il Primo Hokage aveva fondato il Villaggio e di cui la Valle dell'Epilogo si faceva unico testimone fisico.

È qui che la Volontà di Konoha può finalmente assurgere a coordinata assoluta del mondo degli shinobi, ed è proprio in seguito a questa battaglia - come abbiamo anche visto nel nostro articolo sull'indagine del personaggio di Sasuke in Boruto – che l'Uchiha prende atto del suo dovere di ninja della Foglia, quasi a suggellare il luogo in cui si è verificata tale folgorazione come il manifesto simbolico delle istanze (filosofiche, ideologiche) che hanno attraversato tutto il manga di Naruto.