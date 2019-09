Vampire Knight, il manga sentimentale a tema vampiresco compie 25 anni!

Tra la moltitudine di opere a carattere shonen, fa decisamente più che bene rallentare i ritmi con un sentimentale intenso e dal tema cupo. A Vampire Knight non manca nulla per farvi interessare al mondo dello shojo, grazie a dei personaggi carismatici e un sottofondo steampunk particolare.

Nel mitico mondo immaginato dalla sensei, Matsuri Hino, i Vampiri sono creature affascinanti e all'ordine del giorno, che nonostante la pericolosità della loro natura riescono a convivere con gli umani in una speciale Accademia scolastica. All'interno di questa instabile ma sottile linea di contatto, si cela l'intreccio amoroso tra Zero, Kaname e Yuki, tre personaggi dalla natura diametralmente opposta e dal destino misterioso.

Per festeggiare il 25° Anniversario della serie, tra il 9 e il 17 novembre, sarà possibile ammirare al secondo piano della Galleria Seibu tavole originali di alcune delle precedenti opere dell'autrice, nonché dettagli e aneddoti sulla gotica serie che ha reso famosa Matsuri Hino in tutto il mondo. Un'occasione più unica che rara, per toccare con mano l'immaginario particolare ideato dalla sensei e a cui vi consigliamo caldamente di partecipare qualora vi trovaste nei paraggi del Sol Levante.

Inoltre, vi ricordiamo che Vampire Knight è disponibile su Netflix, insieme alla nostra Recensione della prima stagione dell'anime. E voi, invece, avete avuto modo di conoscere la serie televisiva vampiresca? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto!