Vampire in the Garden: il nuovo anime di WIT Studio è da oggi su Netflix

Netflix è ormai attenta da diversi anni a produrre titoli di animazione di stampo originale attraverso una serie di collaborazioni con famosi studi in Giappone. Insieme allo studio dietro l'adattamento tv di Attack on Titan, il colosso americano ha finalmente rilasciato all'interno del proprio catalogo Vampire in the Garden.

Il nuovo anime originale di WIT, dunque, è disponibile da oggi 16 maggio all'interno del celebre servizio di streaming on-demand. Si tratta di una serie di appena 5 episodi, dalla durata di circa 25 minuti l'uno, visionabili sia in lingua originale che con tanto di doppiaggio in italiano.

Diretta dal regista di 'Hal', Ryotaro Makihara, e con il character design dell'anime di Naruto, Tetsuya Nishio, l'opera narra le gesta di Momo e Fine, rispettivamente un'umana e la regina dei vampiri che, incrociati dal volere del destino, si troveranno a cercare 'l'Eden', il luogo dove le due specie possono convivere. Non ci resta dunque che rimandarvi alla visione della serie in questione e ad invitarvi a lasciarci le vostre impressioni su questa produzione WIT Studio in calce alla notizia.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il prossimo mese uscirà su Netflix Spriggan, la nuova attesissima serie del colosso americano.