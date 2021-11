Vampire in the Garden, nuova Key Visual per l'anime originale dello studio WIT

Nonostante non sia più al lavoro al franchise de L'Attacco dei Gianti, WIT Studio non è rimasta con le mani in tasca e ha continuato a lavorare a nuovi progetti ambiziosi. Il prossimo è Vampire in the Garden, un anime originale atteso al debutto durante il corso del prossimo anno.

Annunciato oramai un anno fa da Netflix, la serie non ha più fatto parlare di sé fino ad oggi dove, durante il Festival Japan 2021 promosso dal colosso dedito allo streaming on-demand, il distributore ha infine svelato la prima Key Visual ufficiale, la stessa che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia.

Attualmente lo staff non ha ancora rilasciato un trailer promozionale, tuttavia approderà globalmente su Netflix nel 2022. La storia seguirà le vicende del giovane Momo e della regine dei vampiri Fine, entrambi alla ricerca del "Paradiso", ovvero quel luogo dove esseri umani e vampiri riescono a vivere insieme.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per conoscere le prossime informazioni su Vampire in the Garden. A tal proposito, durante l'evento di Netflix sono trapelate novità anche per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean e sul prossimo film legato a The Seven Deadly Sins. E voi, invece, siete interessati al prossimo anime dello Studio WIT? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.