Vampire in the Garden e Spriggan: nuovi trailer per gli anime Netflix

Tra i presenti all'Anime Japan 2022 c'è anche Netflix, che per l'occasione ha rilasciato dei nuvoi trailer per due delle serie più attese dai fan. Nei prossimi mesi, sulla piattaforma d'intrattenimento streaming debuttano Vampire in the Garden e Spriggan!

Nel corso dell'importante manifestazione giapponese, Netflix ha condiviso un nuovo teaser di Vampire in the Garden in cui gli spettatori fanno la conoscenza dei protagonisti e delle premesse della narrazione.

La serie dark fantasy animata da WIT Studio, responsabili delle prime stagioni di Attack on Titan e del recente successo Ranking of Kings, e prodotta da Production I.G. si aggregherà all'offerta del colosso dello streaming dal 16 maggio 2022. È stata anche mostrata una key visual di Vampire in the Garden che mette in risalto Momo e Fine, una giovane ragazza e la regina dei vampiri che si mettono in viaggio alla ricerca del "Paradiso", un luogo dove un tempo vampiri e umani convivevano.

Netflix ha poi mostrato anche Spriggan, in uscita il 18 giugno 2022. Il nuovo filmato, che segue l'Official Trailer 2 di Spriggan pubblicato nell'estate 2021, mostra le animazioni di David Production, studio responsabile di Le Bizzarre Avventure di JoJo e Fire Force.

Basato sul manga scritto da Hiroshi Takashige e illustrato da Ryoji Minagawa, racconta la storia di alcune, pericolose reliquie appartenenti a un'antica civiltà aliena. Queste, devono essere tenute lontane dalle mani sbagliate. A proteggerle, ci pensano gli agenti Spriggan della società ARCAM.