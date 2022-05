Vampire in the Garden, nuovo trailer per l'anime Netflix dallo studio di Attack on Titan

Tra pochi giorni una nuova produzione originale di Netflix arricchirà il ricco catalogo della sezione anime dell'azienda, ovvero Vampire in the Garden. Dagli autori e dallo studio di Attack on Titan, WIT, ecco il nuovo trailer dell'attesissima serie animata del colosso americano dedito allo streaming on-demand.

Netflix non si è sbilanciata molto su Vampire in the Garden, tanto da rivelare appena una manciata di informazioni su questa ambiziosa produzione. L'ultimo trailer andato in onda dell'anime risaliva infatti a due mesi fa, tuttavia, con l'avvicinarsi del debutto della serie, il colosso dello streaming ha voluto rilasciato un nuovo filmato promozionale, lo stesso che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia.

Il video in questione, dalla durata di due minuti, sembra un estratto del primo episodio e ci permette di inquadrare meglio i protagonisti della storia, Momo e Fine, un'umana e la regina dei vampiri, che incrociati dal destino andranno alla ricerca del luogo dove esseri umani e vampiri possono convivere. La data d'uscita dell'anime su Netflix è fissata al prossimo 16 maggio, probabilmente con tanto di doppiaggio in italiano.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo anime originale dallo studio dietro le prime tre stagioni di Attack on Titan? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.