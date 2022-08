Vanishing My First Love arriva in autunno con Star Comics

Edizioni Star Comics è già concentrata sui mesi a venire, e dopo aver annunciato il prossimo debutto di quattro nuove opere del maestro Fujimoto, presenta al pubblico un'altra prossima uscita. Nella stagione autunnale debutterà in Italia Vanishing My First Love, la serie manga scritta da Wataru Hinekure e illustrata da Aruko.

Attraverso un breve comunicato diffuso via social, l'editore ha rivelato che nel mese di ottobre arriverà nelle fumetterie e librerie, e negli store online nostrani, il primo volume di Vanishing My First Love, lo shojo manga sentimentale che ha ridefinito gli standard del genere.

La serie di Wataru e Aruko, già autrice di My Love Story (vi ricordiamo che My Love Story è arrivato con Star Comics nel 2018), è stata serializzata sul Bessatsu Margaret dal giugno 2019 al giugno 2022. Al momento, è in corso d'opera uno spin-off il cui titolo originale è Kieta Hatsukoi: Shogekijo. I capitoli dell'opera sono raccolti in nove tankobon che hanno ispirato una serie live action televisiva.

Star Comics rende noto che il primo volume di Vanishing My First Love verrà distribuito con una illustration card in omaggio, fino a esaurimento scorte. Sia questo nuovo arrivo che My Love Story, la precedente opera dell'artista Aruko, saranno disponibili in digitale sugli store Amazon Kindle, Kobo, Apple Books e Izneo.