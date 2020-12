A che ora vanno a dormire i Mugiwara? Lo svela il papà di ONE PIECE

Il sonno è molto importante, anche per i protagonisti di ONE PIECE se vogliono restare sufficientemente in forze per contrastare tutte le minacce incombenti. A svelare i loro orari ci pensa direttamente Eiichiro Oda in occasione di una vecchia SBS. E stranamente Rufy è tra i personaggi che dorme di meno.

Tra poche settimane ONE PIECE raggiungerà finalmente l'attesissimo capitolo 1000 che permetterà ad Eiichiro Oda di superare l'ennesimo e attesissimo straordinario traguardo. Per l'occasione Weekly Shonen Jump dedicherà all'opera diverse pagine a colori già a partire dal numero 999. Ad ogni modo, con un grande salto nel passato, diamo un'occhiata alla routine dei Mugiwara, in particolare alle loro ore di sonno giornaliere:

Rufy dorme quando ha voglia, non ha orari precisi, ma complessivamente riposa circa 5 ore al giorno;

dorme quando ha voglia, non ha orari precisi, ma complessivamente riposa circa 5 ore al giorno; Colui che dorme meno è Zoro che va a letto alle 4 del mattino per svegliarsi 3 ore dopo. Tuttavia fa diversi riposini durante il giorno;

che va a letto alle 4 del mattino per svegliarsi 3 ore dopo. Tuttavia fa diversi riposini durante il giorno; Nami va a dormire alle 23 e si sveglia alle 7;

va a dormire alle 23 e si sveglia alle 7; Sanji si addormenta a mezzanotte per svegliarsi alle 7 del mattino;

si addormenta a mezzanotte per svegliarsi alle 7 del mattino; 7 ore di sonno anche per Usop : dall'una alle 8 del mattino;

: dall'una alle 8 del mattino; Stesso discorso anche per Nico Robin che anticipa di un'ora gli orari di Sanji;

che anticipa di un'ora gli orari di Sanji; Brook si addormenta a mezzanotte e si sveglia alle 5 del mattino;

si addormenta a mezzanotte e si sveglia alle 5 del mattino; Franky va a letto alla stessa ora di Usop ma si sveglia un'ora dopo;

va a letto alla stessa ora di Usop ma si sveglia un'ora dopo; Chopper è di gran lunga il più dormiglione: a letto alle 21 e sveglia alle 7 per un totale di 10 ore di sonno;

E voi, invece, conoscevate questa curiosità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla folle routine lavorativa di Eiichiro Oda.