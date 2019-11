Questa variant della cover del numero 750 di Wonder Woman vi lascerà a bocca aperta

Wonder Woman è ormai prossimo al 750° numero, sancendo lo straordinario successo che il fumetto DC Comics continua a riscuotere ancora oggi. Per l'occasione, Stanly Lau ha realizzato una variant cover che ha totalmente fatto impazzire l'immensa community dedita alla Principessa delle Amazzoni.

Dopo aver dato un'occhiata all'anteprima di Wonder Womand: Come back to me, torniamo a parlare dello straordinario successo del franchise che sta per festeggiare lo straordinario traguardo di 750 numeri. L'opera conterrà 96 pagine e nasconderà al suo interno alcuni dei disegni originali del calibro di Joelle Jones, Colleen Donan, Jesus Merino, Nicola Scott e la nostrana Elena Casagrante. Per l'occasione, inoltre, Diana Prince vedrà la collaborazione di alcuni artisti che realizzeranno per l'iconica Amazzone alcune variant cover.

Una di queste, a cura di Stanley Lau, conosciuto anche come artgem, ha fatto impazzire i fan dell'eroina DC. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra due stili della stessa illustrazione, pur proponendo la rappresentazione grafica con un tema moderno e retrò, l'ideale per apprezzare con cognizione di causa l'evoluzione del franchise dal 1940 al 2010.

I preordini della variant saranno disponibili a partire dal primo dicembre, a cui potete accedere tramite il link riservato come fonte. Il prezzo non è ancora stato confermato ma, qualora siate grandi appassionanti della saga, non possiamo che consigliarvi caldamente di recuperare questo straordinario numero esclusivo.